COR. FIO, Maratona viola, mai così tante gare in tre anni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Saranno 162 le gare giocate alla fine dei 3 anni: un record, che non è coinciso con la crescita in classifica. Per il calendario fittissimo e le scelte di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che riavvolge poi il nastro dell'ultimo triennio: tutto è iniziato 1.049 giorni fa dal Piazzale, quando Vincenzo Italiano si presentò alla città. «Porterò cuore e ambizione per cercare di fare della Fiorentina quello che è sempre stata. Una squadra temuta da tutti».

Furono queste le sue prime parole, e la missione si può dire compiuta. Poi, per tracciare un giudizio definitivo si dovrà aspettare Atene. Ma quel che è oggettivo è che la Fiorentina in questi anni abbia riacquistato un respiro internazionale, pur trattandosi di Conference: 160 partite, che diventeranno 162 dopo il recupero di Bergamo: 54 match di media a stagione. Mai la Fiorentina era stata impegnata così tanto. Merito di un gruppo che negli anni è riuscito ad arrivare (quasi) sempre in fondo a tutte le competizioni.