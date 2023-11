BANCHELLI A RFV, Vi dico cosa serve a Nzola adesso

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Così a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" l'ex attaccante della Fiorentina, Giacomo Banchelli, sullo scarso rendimento delle punte gigliate: "Il problema di Firenze è che ha sempre avuto dei signori attaccanti. Ma ora quanti attaccanti ci sono in Europa che fanno dai 20 gol in su? Lo scorso anno i viola creavano tante occasioni che non sfruttavano, ora si fa più fatica".

Che idea si è fatto su Nzola?

"Nzola non so se ha un problema di testa... Un attaccante dopo diverse partite in cui non rende può subire un blocco psicologico. Oltre a non fare gol vedo che non è nemmeno pericoloso per le difese avversarie. Ci vorrebbe un partitone in cui risultasse decisivo, allora forse si sbloccherebbe. Ho fatto l'attaccante so cosa significa non segnare e subire la pressione, poi un conto è Firenze e un conto è La Spezia".

A gennaio cosa si dovrebbe fare?

"Se continuasse questa situazione si dovrebbe prendere un attaccante, ma io mi auguro che il problema venga risolto prima.

CLICCA QUI per l'intervista completa