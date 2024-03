AQUILANI, Fiorentina? Ora sono concentrato sul Pisa

FirenzeViola.it

Il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, ha parlato da ex viola della scomparsa di Joe Barone: "Con Joe avevo un rapporto che andava oltre al calcio, si era creato qualcosa di forte. Questa notizia per me è stato come perdere un familiare. L'ho stimato come uomo, ero legato a lui e alle persone intorno a lui".

Cosa pensa delle voci che l'hanno accostata alla Fiorentina?

"In questo momento non mi deconcentro perché ho la testa ben allineata. Sono dentro al Pisa con tutte le scarpe, il mio focus è sulle prossime partite, ho preso a cuore questa situazione e voglio che finisca nel migliore dei modi".