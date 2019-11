ACF-INTER, In vendita i biglietti. I prezzi...

Non solo Lecce e Cittadella, perché da oggi sono in vendita anche i biglietti per la gara con l'Inter del 15 dicembre, anche se per ora solo per i tifosi fidelizzati, come riporta il sito ufficiale viola: "ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro l’Inter, in programma per domenica 15 dicembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire dalle 15:00 di oggi, mercoledì 20 novembre, per i soli tifosi in possesso della Fidelity Card". I prezzi vanno dai 35 euro delle curve (30 per chi ha inviola e 40 il giorno del match) fino a 290 euro (il prezzo intero, per i possessori di inviola si scende a 260) in tribuna vip, passando per costi più abbordabili in maratona (50 prezzo intero), tribuna laterale (70) e poltronissima (150). Per conoscere tutti i prezzi basta andare su Violachannel (LEGGI QUI).