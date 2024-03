JOE BARONE CI HA LASCIATO: DOMANI LA CAMERA ARDENTE AL VIOLA PARK

Alle 15.35 è arrivata la notizia più triste: Joe Barone è morto. Lo comunica la Fiorentina: "Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto."

18:03 - E' appena partito dall'ospedale San Raffaele di Milano il carro funebre con al suo interno la salma di Joe Barone che farà ritorno a Firenze. Dove verrà, poi, trasportata questa sera al centro sportivo Viola Park.

17:39 - Come comunicato dalla Fiorentina, domani verrà allestita la camera ardente al Viola Park per Joe Barone.

17:23 - Davanti all'ingresso monumentale dello stadio Artemio Franchi sono stati posate due rose alla memoria del direttore generale, Joe Barone.

16:47 - La FIGC con un lungo ricordo ha celebrato la figura di Joe Barone annunciando anche che sarà previsto un minuto di silenzio nel prossimo turno di Serie A

16.20 - Copiosi stanno arrivando i pensieri di cordoglio per il direttore generale della Fiorentina. Dalla Juventus al Milan, da Javier Zanetti a De Laurentiis, tutti stretti attorno alla famiglia di Barone.

16:10 - Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha definito questa giornata "tristissima" ed ha ricordato il primo approccio tra i due: "Non dimenticherò mai quella mattina di inizio luglio del 2019. Erano più o meno le 9 e mi squilló al telefono un numero anonimo. “Buongiorno Sindaco, sono Giuseppe”. “Giuseppe chi?”, chiesi io. “Giuseppe Barone….”. “Ah, Joe Barone!”. “Sindaco possiamo parlare di quell’idea di cui ci hai parlato…”. Da lì parte la nostra amicizia che insieme a Rocco e a tutti gli altri protagonisti ha portato a realizzare il Viola Park".

16: 05 - Arriva il cordoglio della Lega Serie A attraverso il presidente Lorenzo Casini: "La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della ACF Fiorentina".

16:00 - Ai messaggi di cordoglio per Joe Barone si è unito il Museo Fiorentina: "Siamo vicini con tutto il cuore alla famiglia di Joe Barone e a tutta l’ACF Fiorentina, in questo momento di grandissimo dolore".

15:54 - Anche la Juventus, nonostante le tante battaglie tra i due club ma anche i tanti affari sul mercato, ha twittato le condoglianze: "Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina per la tragica scomparsa di Joe"

15:50 - Ha subito twittato Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli: "Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare"

15.48 - "Siamo increduli e pieni di dolore - è la nota di Palazzo Vecchio e del sindaco Dario Nardella - Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola. Ho sempre apprezzato la passione e l’impegno con cui Joe Barone ha guidato la ACF Fiorentina da direttore generale, sempre a viso aperto. Un combattente, fiero delle sue origini e innamorato di Firenze, sincero e schietto nel dire le cose, nei momenti belli come in quelli difficili”.

15:22 - Slitta ulteriormente il bollettino medico sulle condizioni di salute del dg Joe Barone da parte della Fiorentina.

14:29 - Al Viola Park è arrivato Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina, rientrato a Firenze dopo essere stato sia ieri che ieri l'altro al'ospedale San Raffaele di Milano per stare vicino al dg Joe Barone e alla sua famiglia, ha fatto capolino al centro sportivo gigliato assieme al figlio Christian, calciatore della squadra viola Under 16.

13.31 - Tutti i familiari di Joe Barone hanno da poco lasciato l'ospedale San Raffaele. Oltre alla moglie Camilla, erano presenti all'interno dell'ospedale milanese anche i figli Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella, oltre alla moglie di Pietro, Justine che è arrivata oggi insieme al piccolo Giuseppe Tommaso, nipote del direttore generale viola.

13.23 - Il bollettino dovrebbe arrivare intorno alle ore 15. Sono ore di grande apprensione per le condizioni del direttore generale Joe Barone, da domenica ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

13.04 - Cresce l'attesa per il bollettino che la Fiorentina dovrebbe diramare nei prossimi minuti. A questo punto è possibile che qualsiasi comunicazione arrivi nel primo pomeriggio e non all'ora di pranzo come inizialmente era previsto.

11.18 - C'è attesa per il bollettino che dovrebbe emettere la Fiorentina in giornata, anche se le speranze di buone notizie sono sempre minori.

10.50 - Giornata particolare per Daniele Pradè che oggi celebra 57 anni in una situazione molto complicata visto quanto sta accadendo al collega e amico Joe Barone a Milano, il cui compleanno sarà peraltro domani. Al dirigente romano sono già arrivati alcuni auguri via social ma per forza di cose non potrà festeggiare a dovere il proprio compleanno.

10.20 - La famiglia Barone, dopo circa un'ora, è tornata all'ospedale. C'è anche il nipotino di Joe Barone, Giuseppe Tommaso, nato solo qualche mese fa dal figlio Pietro.

10.15 - Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè nero bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha così analizzato la situazione di casa viola, sottolineando l'importanza del ritorno di Commisso previsto per domani: "È passata un'altra notte con sempre più preoccupazione. Non si può che stare accanto ad una famiglia che sta vivendo un dolore incredibile. Trovo importante che domani torni Rocco Commisso perché solo lui può riprendersi quel ruolo che aveva consegnato al suo manager Joe Barone. Caro Presidente, immagino con tanto dolore, ma ora tocca a te e solo a te rimettere la Fiorentina in carreggiata".

09.48 - Perché al San Raffaele? Il Corriere Fiorentino ha raccontato la storia e l'importanza dell'ospedale di Milano per tante personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. LEGGI QUI

09.35 - Chi gestirà la Fiorentina ora? In attesa dell'arrivo di Commisso domani, il Corriere dello Sport - Stadio ha provato ad ipotizzare il nuovo assetto societario. CLICCA QUI per i dettagli

09.20 - La famiglia Barone ha lasciato l'ospedale salendo sul van nero che in questi giorni li sta portando dall'hotel al San Raffaele.

09.00 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, oggi dovrebbe uscire un altro bollettino sulle condizioni del direttore generale della Fiorentina.

08.35 - Domani mattina presto è atteso a Milano anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e di Mediacom. Con lui dovrebbero arrivare, oltre alla moglie Catherine, anche alcuni parenti di Barone e alcuni dirigenti Mediacom.

08.15 - Si chiama "Resurrection machine" ed è uno degli ultimi ritrovati della medicina moderna, il macchinario che sta tenendo in vita Joe Barone. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, LEGGI QUI la spiegazione

07.40 - È rientrata in ospedale la famiglia con i figli che sono arrivati ieri mattina dall'America e hanno dormito in hotel.

07.10 - Un nuovo striscione è apparso davanti alle stanze dell'ospedale, sulle inferriate: ""Forza Joe vinci questa battaglia". CLICCA QUI PER LA FOTO

07.00 - Sarà una nuova, lunghissima giornata tra Milano e Firenze per seguire la situazione di Joe Barone, dirigente generale della Fiorentina ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele ormai da domenica pomeriggio. Firenzeviola.it vi racconterà minuto per minuto cosa succede attorno al mondo viola in questo ulteriore giorno drammatico, in attesa e nella speranza che possano arrivare buone notizie dall'ospedale.