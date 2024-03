ITALIANO, Ripartiamo onorando Barone. Franchi spingerà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro il Milan: "Bisogna subito ripartire e onorare al meglio il direttore, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società".

Lo stadio sarà tutto esaurito.

"Sappiamo di giocare in una cornice in cui tutto lo stadio ci darà tutta la forza per ottenere il massimo. Chiedo solamente da qui alla fine si inizi a pensare tutti insieme per raggiungere qualcosa di straordinario. Mi aspetto grande spinta da parte dello soprattutto nei momenti di difficoltà".

