ITALIANO, I NUMERI E LA DANZA: È UN DODO A RITMO SAMBA

Spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Nella vita come nel calcio. Perciò è importante porre l'attenzione sull'intervento di Dodo a fermare il contropiede della Cremonese per poi rilanciare quello della Fiorentina che ha portato all'1-0 di Mandragora. Un dettaglio che alla fine si rivela decisivo, perché segna la definitiva esplosione, insieme alla Primavera, anche del terzino ex Shaktar Donetsk.

Il rapporto con Italiano - Fondamentale nella crescita di Dodo è stato il rapporto con Vincenzo Italiano. Complice l'ottimo carattere del terzino, integratosi fin da subito nello spogliatoio, il tecnico viola non gli ha praticamente mai fatto mancare la fiducia e ha cominciato a lavorarci fin dall'estate soprattutto sui movimenti difensivi: dopo mesi di lavoro, Dodo è arrivato ad un livello in cui in difesa sbaglia pochissimo e così anche in attacco prende fiducia. L'abbraccio dopo l'assist per il 2-0 momentaneo contro il Milan è stato l'emblema del gran rapporto tra Dodo e Italiano, le parole di ieri del tecnico l'ulteriore certificazione della crescita del classe '98.

I numeri della crescita - Nella valutazione statistica di sofascore (che offre anche la heat map in calce all'articolo), la prestazione di Dodo si è posizionata seconda solo a quella contro il Milan con 7.2 di valutazione statistica. Dopo essersi seduto in panchina con Braga in Portogallo e con l'Empoli in casa, Dodo le ha giocate tutte dall'inizio e sempre con risultati migliori: in stagione sono oltre duemila i minuti giocati con 3 assist e 5 ammonizioni all'attivo. Probabile un suo impiego anche a Sivas, dove la Fiorentina si giocherà l'accesso ai quarti di Conference League e chissà che non possa essere anche un'alternativa sulla sinistra, dove ha già giocato in Ucraina.

I balletti - Con gli altri brasiliani Igor e Arthur Cabral si diletta spesso in balletti tutti in salsa verdeoro, patria della Samba, con buona pace dei tifosi avversari che ogni tanto se la prendono come a Verona. Ma i festeggiamenti e i sorrisi di Dodo piano piano stanno contagiando tutti: il ritmo Samba ha conquistato Firenze.