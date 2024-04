FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Potenziale svolta della partita al Franchi: al 67’ il Viktoria Plzen resta in dieci uomini per il rosso diretto comminato a Cadu. Il centrocampista ceco ha infatti fermato con un fallo (in un’azione che era chiara occasione da gol) Dodo al limite dell’area. Plzen, dunque, in inferiorità per i prossimi 23’.