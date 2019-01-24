SERIE A, Tutte le designazioni per la 21^ giornata

24.01.2019 13:15 di Redazione FV Twitter:   articolo letto 1134 volte
Fonte: aia-figc.it
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
SERIE A, Tutte le designazioni per la 21^ giornata

Di seguito l'elenco con tutte le designazioni arbitrali emesse dal sito dell'Aia per la 21^ giornata del campionato di Serie A.

ATALANTA - ROMA 
CALVARESE
PASSERI - MANGANELLI 
IV: GIUA 
VAR: DI BELLO 
AVAR: BINDONI 

BOLOGNA - FROSINONE 
BANTI
POSADO - TOLFO 
IV: GHERSINI 
VAR: PAIRETTO 
AVAR: LIBERTI 

CHIEVO - FIORENTINA h. 12.30 
CHIFFI
PRETI - FIORE 
IV: DIONISI 
VAR: SERRA 
AVAR: DE MEO 

EMPOLI - GENOA Lunedì 28/01 h. 20.30
LA PENNA 
GORI - BRESMES 
IV: MINELLI 
VAR: NASCA 
AVAR: TASSO 

LAZIO - JUVENTUS h. 20.30
GUIDA 
CARBONE - DI LIBERATORE 
IV: ABBATTISTA 
VAR: AURELIANO 
AVAR: DEL GIOVANE 

MILAN - NAPOLI Sabato 26/01 h. 20.30
DOVERI 
PERETTI - VUOTO 
IV: FOURNEAU 
VAR: GIACOMELLI 
AVAR: PAGANESSI 

PARMA - SPAL 
ABISSO 
VIVENZI - RANGHETTI 
IV: BARONI 
VAR: MANGANIELLO 
AVAR: LO CICERO 

SAMPDORIA - UDINESE Sabato 26/01 h. 18.00
MASSA
PRENNA - PAGLIARDINI 
IV: PILLITTERI 
VAR: PASQUA 
AVAR: MARRAZZO 

SASSUOLO - CAGLIARI Sabato 26/01 h. 15.00
IRRATI
DI IORIO - VECCHI 
IV: GUCCINI 
VAR: FABBRI
AVAR: DI VUOLO 

TORINO - INTER h. 18.00
MARESCA 
VALERIANI - SCHENONE 
IV: PICCININI 
VAR: MAZZOLENI 
AVAR: MONDIN