SERIE A, Tutte le designazioni per la 21^ giornata
Di seguito l'elenco con tutte le designazioni arbitrali emesse dal sito dell'Aia per la 21^ giornata del campionato di Serie A.
ATALANTA - ROMA
CALVARESE
PASSERI - MANGANELLI
IV: GIUA
VAR: DI BELLO
AVAR: BINDONI
BOLOGNA - FROSINONE
BANTI
POSADO - TOLFO
IV: GHERSINI
VAR: PAIRETTO
AVAR: LIBERTI
CHIEVO - FIORENTINA h. 12.30
CHIFFI
PRETI - FIORE
IV: DIONISI
VAR: SERRA
AVAR: DE MEO
EMPOLI - GENOA Lunedì 28/01 h. 20.30
LA PENNA
GORI - BRESMES
IV: MINELLI
VAR: NASCA
AVAR: TASSO
LAZIO - JUVENTUS h. 20.30
GUIDA
CARBONE - DI LIBERATORE
IV: ABBATTISTA
VAR: AURELIANO
AVAR: DEL GIOVANE
MILAN - NAPOLI Sabato 26/01 h. 20.30
DOVERI
PERETTI - VUOTO
IV: FOURNEAU
VAR: GIACOMELLI
AVAR: PAGANESSI
PARMA - SPAL
ABISSO
VIVENZI - RANGHETTI
IV: BARONI
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LO CICERO
SAMPDORIA - UDINESE Sabato 26/01 h. 18.00
MASSA
PRENNA - PAGLIARDINI
IV: PILLITTERI
VAR: PASQUA
AVAR: MARRAZZO
SASSUOLO - CAGLIARI Sabato 26/01 h. 15.00
IRRATI
DI IORIO - VECCHI
IV: GUCCINI
VAR: FABBRI
AVAR: DI VUOLO
TORINO - INTER h. 18.00
MARESCA
VALERIANI - SCHENONE
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONDIN