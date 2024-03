ORLANDO, Firenze si compatterà. Sarà dura per il Milan

FirenzeViola.it

Intervistato da TMW Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina contro il Milan, primo dopo la scomparsa del direttore generale viola Joe Barone: "Sarà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta. Sarà una grande festa in onore di chi ha dato tanto alla Fiorentina. Sarà difficile per il Milan, a cui mancherà anche Theo Hernandez".