NUOVO VESCOVO FI, Sono tifosissimo: tutti allo stadio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Don Gherardo Gambelli, nominato oggi nuovo vescovo di Firenze, si unisce all'appello fatto dai tifosi della Fiorentina, come riportato dal quotidiano Repubblica. 55 anni, con un passato da prete missionario ed al centro delle attività di recupero dei carcerati come cappellano a Sollicciano, Gambelli non ha perso l'occasione per ribadire la sua passione per la fede viola. In vista della partita di oggi pomeriggio ha infatti dichiarato: "Sono tifosissimo della Fiorentina, volevo finire dicendo tutti allo stadio".