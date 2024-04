NAPOLI, ADL pronto a tutto per Conte. Italiano alternativa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano 'Il Mattino' ha fatto il punto sul futuro allenatore del Napoli spiegando che, in questi giorni, Aurelio De Laurentiis sta provando in tutti i modi a convincere Antonio Conte ad accettare la panchina della squadra partenopea per la prossima stagione. I contatti sono fitti e la richiesta economica dell'ex manager del Tottenham - 24 milioni di euro netti in tre anni solo per lui - non sembra spaventare Aurelio De Laurentiis, disposto a dargli carta bianca anche nella scelta del sostituto di Victor Osimhen.

Il presidente del Napoli non ha fretta, aspetta Conte e lo farà anche nelle prossime settimane. Non dovesse però trovare un accordo, ecco pronte due alternative: da un lato Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina, dall'altro la conferma dell'attuale allenatore Francesco Calzona.