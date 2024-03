ITALIA, Rivelate le maglie degli azzurri per EURO2024

FirenzeViola.it

Il portale Footy Headlines, specializzato nei leak sulle divise da calcio, ha diffuso le prime indiscrezioni relative alle maglie che l'Italia, campione d'Europa in carica, indosserà ai prossimi Europei. Per quanto riguarda il completo principale, la maglia sarà composta da due tonalità di azzurro, una più chiara ed una più scura, mentre i pantaloncini saranno bianchi con un richiamo azzurro. Da sottolineare come le tre strisce caratteristiche di Adidas, sponsor tecnico della Nazionale italiana, diventano tricolore mentre corrono sulle maniche. La seconda maglia invece sarà completamente bianca con rifiniture verdi e rosse a richiamare il tricolore della bandiera italiana rispettivamente a destra e a sinistra. Di seguito i post, con le previsioni delle due divise, del portale sulla sua pagina X ufficiale:

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 + 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁𝘀: Italy Euro 2024 Home Kit Leaked: https://t.co/6d5WViS1DU — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2024