IMPALLOMENI, Viola? In certe partite non tradiscono

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio della prossima giornata di Serie A: "C'è l'incognita del dopo sosta e mancheranno dei big. Per il Napoli poi c'è l'incognita 12.30 con l'Atalanta. Sarà una partita indecifrabile. A Firenze invece si respirerà un'aria diversa per tante motivazioni. In queste partite la Fiorentina è difficile che possa tradire, credo potrà fare risultato".

Pioli dice che la distanza di 14 punti dall'Inter è reale.

"In un mese hanno sbagliato è vero, non so se si sono avvicinati all'Inter ora. Per me la distanza con l'Inter è di 7 punti, non 14".

Milan, destino di Pioli legato ai risultati?

"Pioli è un falso problema. E' un Milan ben allenato e credo abbia anche le motivazioni giuste per continuare. Non credo che qualcun altro avrebbe fatto meglio al suo posto. Una società brava però deve scegliere prima il suo futuro. Pioli non è il problema del Milan".

Roma, De Rossi sta facendo molto bene. E piace alla Fiorentina...

"Adesso piace a tutti, si sta giocando alla grande la chance. Ha le idee chiare, si vede da come sta gestendo. Sembra più avanti nella sua carriera, se viene la Fiorentina o un'altra e gli dice che gli danno un biennale, se la Roma non si fa avanti lui già sta dall'altra parte e non aspetta. Ed è anche giusto che faccia così. Io mi aspetto che a inizio maggio decidano".