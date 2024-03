IMPALLOMENI, Sarri? Lo vedrei a Firenze o a Napoli

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio di Nicolò Zaniolo: "Lo vedrei bene al Milan, per come gioca adesso. Ha delle doti che in pochi hanno. Ha strappo, fisicità, se mette a posto delle cose è ancora in tempo per sbocciare definitivamente. Deve trovare una guida, uno che gli insegni come esprimere questa sua voglia in maniera continuativa, che lo indirizzi e sia una guida".

Panchine bollenti in Serie A, quale rebus si può risolvere in maniera più chiara e rapida?

"Io vedrei due piazze per Sarri. Firenze e Napoli".