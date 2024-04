E.LEAGUE, L'Atalanta resiste e passa nonostante Salah

FirenzeViola.it

Ci saranno due italiane in semifinali di Europa League. Una è l'Atalanta prossima avversaria di Coppa Italia della Fiorentina: la squadra di Gasperini resiste e porta a casa la qualificazione. Dopo il 3-0 dell'andata ad Anfield, perde 1-0 in casa con gol su rigore di Salah all'inizio che però non spiana la strada ai reds eliminati dai bergamaschi. Grande festa per i nerazzurri che affronteranno in semifinale una tra Marsiglia e Benfica finiti ai supplementari.