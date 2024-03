DOSSENA, Ranieri un timoniere. Mina ha alzato il livello

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Dossena, classe '98 in mano al Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A in cui tocca diversi temi. Su Dossena sono ventilate anche voci che vorrebbero un interesse della Fiorentina. Intanto, il giocatore ha parlato dei rossoblu e di chi è arrivato in Sardegna dai viola, Yerry Mina: "In mezzo alla tempesta della corsa salvezza noi abbiamo un timoniere (Ranieri, ndr) che già la scorsa stagione ci ha portato alla promozione dalla Serie B alla Serie A.

Il Cagliari è un gruppo unito che lavora senza sbavature anche nei momenti di difficoltà. Con l'arrivo di Mina e Gaetano abbiamo alzato ulteriormente il livello".