DE ROSSI, Su di lui ci sono anche Brighton e Newcastle

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Daniele De Rossi è tema particolarmente caldo in casa Roma, col tecnico che dal suo arrivo in giallorosso ha messo insieme 8 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta contro l'Inter. Numeri che non hanno lasciato indifferenti i Friedkin, con l'aggiunta dell'atteso successo nel derby di sabato. La dirigenza giallorossa, scrive oggi il Corriere della Sera, potrebbe presto proporgli un nuovo contratto con sguardo sul futuro dopo che lo stesso DDR aveva praticamente firmato in bianco dopo l'esonero di José Mourinho.

Anche perché le sue idee di calcio iniziano a piacere a diverse squadre, secondo il quotidiano: in Italia ci hanno pensato e ci stanno pensando Bologna e Fiorentina nel caso in cui Thiago Motta e Italiano dovessero lasciare a fine stagione. In Europa invece il suo profilo è stato seguito con attenzione dal Brighton in caso di addio di De Zerbi, con la Roma che ha eliminato proprio i Seagulls in Europa League, e dal Newcastle.