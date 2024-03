DE LA FUENTE, La Juventus vorrà vendicare la Coppa Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla vigilia della terza giornata della Poule Scudetto femminile, con la Fiorentina ospite della Juventus, il mister viola Sebastian De La Fuente ha parlato ai canali ufficiali del club viola: "Dobbiamo ritrovarci come squadra. Non siamo smarrite, però qualche certezza nelle ultime due partite l'abbiamo persa. Entrambe vogliamo fare punti: loro perché vorranno vendicarsi per la Coppa Italia, noi perché abbiamo perso le ultime due.

Mi aspetto una partita difficilissima, che potrà risolversi con un episodio. Dobbiamo focalizzarci sulle nostre certezze e ritrovare le cose che sappiamo fare meglio, cosa ci ha portato fino a qua. Dobbiamo avere la responsabilità di mantenere quella posizione e andare a prenderci quell'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno".