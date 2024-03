CONFERENCE, Celebrati i migliori marcatori viola

Attraverso i propri profili social, il profilo ufficiale della Conference League ha celebrato i migliori marcatori della Fiorentina nel torneo. Comandano la classifica Luca Ranieri, Lucas Beltran e Antonin Barak, tutti appaiati in testa a quota 3. Appena un gradino sotto Mbala Nzola e Jonathan Ikoné, fermi a quota due.

️ Tied at the for Fiorentina ️@acffiorentina || #UECL pic.twitter.com/aFydkKGxEp