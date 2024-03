ODRIOZOLA, Joe per sempre con me. Un abbraccio ai tifosi

Fonte: Radio Bruno

Anche Alvaro Odriozola, esterno difensivo passato dalla Fiorentina il primo anno della gestione Italiano, ha voluto salutare pubblicamente Joe Barone, conosciuto proprio nell'esperienza in viola: "Un saluto a tutta Firenze da San Sebastian. Ci tengo a mandare un grande abbraccio alla famiglia Barone. Joe fu il primo ad accogliermi in viola quando sono arrivato alla Fiorentina. Mi fece capire fin da subito che cosa volesse dire essere un calciatore della Fiorentina. Il suo ricordo resterà per sempre con me".

Un saluto poi alla tifoseria: "Mando un grande abbraccio anche a tutti i tifosi della Fiorentina, comprendo che questo sia un momento difficile per ognuno. Ci vediamo presto".