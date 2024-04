TOTOFORMAZIONE, UN SOLO DUBBIO: CHI FRA ARTHUR E BONAVENTURA?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

I giornali sportivi in edicola questa mattina sono sostanzialmente in linea sulla formazione che dovrebbe schierare Italiano a Bergamo. Solito 4-2-3-1 d’ordinanza con in porta Terracciano, in difesa Dodo, Milenkovic, Ranieri (favorito su Martinez Quarta) e Biraghi. A centrocampo Arthur - se non recupera Bonaventura - al fianco di Mandragora, mentre in attacco Gonzalez, Beltran e Kouame dietro all’unica punta Belotti.

Queste le probabili formazioni dei quotidiani.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.