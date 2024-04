FORM. UFF., FUORI BONAVENTURA. ARTHUR-MANDRAGORA IN MEDIANA

NOTIZIE DI FV FIO-PLZ 0-0, MIRACOLO DI JEDLICKA SU BELOTTI DOPO 6' Doppia chance da gol per la Fiorentina al 6’! Gran giocata di Kouame che entra in area dalla sinistra e mette in mezzo per Belotti che a colpo sicuro devia la sfera ma Jedlika si supera con una parata pazzesca. Subito dopo, cross per la testa di Milenkovic con la palla... Doppia chance da gol per la Fiorentina al 6’! Gran giocata di Kouame che entra in area dalla sinistra e mette in mezzo per Belotti che a colpo sicuro devia la sfera ma Jedlika si supera con una parata pazzesca. Subito dopo, cross per la testa di Milenkovic con la palla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi