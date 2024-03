DIETRO RANIERI FAVORITO SU QUARTA. NEL MEZZO MANDRAGORA, SALE NICO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due settimane di stop si torna in campo e la Fiorentina è pronta a riprendere il suo cammino tra campionato e coppe, in un mese di aprile pieno di impegni. Considerato che quella di domani sera contro il Milan sarà la prima partita dopo la tragica scomparsa di Joe Barone, il Franchi si presenterà strapieno e pronto a doppia coreografia in un clima molto particolare. Vincenzo Italiano con ogni probabilità ripartirà dal suo classico 4-2-3-1, mentre rimane sullo sfondo la scelta di alcune possibili alternative in vista dell'importante sfida di Coppa Italia con l'Atalanta di mercoledì.

Quindi il tecnico viola dovrebbe andare sul sicuro con in porta Terracciano, pronti Kayode e Biraghi sulle due corsie, con Milenkovic e Ranieri favoriti al centro. In mediana Arthur e con lui dovrebbe esserci Mandragora. La squalifica di Bonaventura apre le porte a Beltran trequartista dietro Belotti. Sulle fasce, a destra dovrebbe farcela Nico Gonzalez, di cui Italiano non si vuole privare, mentre dall'altra parte ci sarà Sottil.

In casa Milan Stefano Pioli deve fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Florenzi. A destra ci sarà Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco d Tomori, dovrebbe trovare spazio Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Rejnders e Bennacer. Davanti, alle spalle di Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.