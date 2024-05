DA GORETTI A PALLADINO: IN ATTESA DI ATENE PRENDE CORPO IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ci sarà anche l’intero universo granata, mercoledì sera, a fare il tifo per la Fiorentina. I risultati dell’ultima giornata di campionato regalano al Torino la nona piazza e di conseguenza l’opportunità di trovare l’Europa attraverso la Conference League se i viola batteranno l’Olympiakos mercoledì sera. Un rafforzativo al gemellaggio (storico) tra le tifoserie rinforzato dalle speranze della Fiorentina di chiudere l’annata con un trofeo da mettere in bacheca 23 anni dopo l’ultima volta

Un futuro da programmare - Di certo l’attesa della finale di mercoledì in casa viola ha sospeso molte delle decisioni, se non proprio su un mercato tutto ancora da programmare quanto meno nell’ambito della panchina e degli ingressi societari. Detto che salvo sorprese sarà Goretti l’uomo incaricato di affiancare Pradè nell’ampio lavoro di ricostruzione della rosa che si profila in estate per la successione di Italiano resta quello di Palladino il nome in prima fila, e non a caso di rientro dalla Grecia la società lo incontrerà per capire i margini di manovra e di trattativa.

Da Monza al Viola Park - Il tecnico del Monza, reduce da due buone annate in Brianza, ha esperienza superiore ad Alberto Aquilani, l’altro candidato per la panchina del prossimo anno, e adesso attende di capire quali scenari la società viola vorrà disegnare per la prossima stagione. Se molte partenze sembrano più o meno già apparecchiate (soprattutto in attacco) il risultato di mercoledì determinerà il tipo di mercato da mettere in atto da giugno in poi, con la speranza che una vittoria in Conference anticipi il necessario innalzamento delle ambizioni figlio di un eventuale ingresso nella prossima Europa League.