NGONGE, Italiano lo vuole prima della Supercoppa

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto questa mattina a proposito della situazione che riguarda Cyril Ngonge, giocatore che ormai la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare il suo attacco: come spiega il giornale, Vincenzo Italiano ha premura di vedere il belga a Firenze possibilmente entro l’inizio della Supercoppa italiana in Arabia. Per il momento, però, dal quartier generale di Bagno a Ripoli non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale all’Hellas Verona, che stima l’esterno belga poco meno di 15 milioni di euro. Una cifra superiore rispetto a quella che la dirigenza viola fa del classe 2000, il quale nonostante una prima parte di stagione discreta viene valutato attorno ai 10 milioni.

Nessuno vuole fare previsioni ma, dall’entourage dell’attaccante, si intuisce come in presenza di un’offerta di poco superiore agli 11-12 milioni (con, magari, l’inserimento di qualche bonus o di una giusta contropartita) l’intesa tra i due club potrebbe essere trovata in fretta.