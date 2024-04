NAZIONE, Da Salerno a Bergamo: tutto gas con l'eu(ro)foria

FirenzeViola.it

Come scrive La Nazione, ormai la Fiorentina è abituata a quel misto di sofferenza e soddisfazione specialmente in quelle notti europee diventate consuetudine negli ultimi due anni. È l'eu(ro)foria con cui la squadrra di Italiano si prepara alla tappa di Salerno che somiglia a un intermezzo un po’ fastidioso - ma comunque da non fallire - sulla strada che porterà mercoledì prossimo a Bergamo per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 15 maggio all’Olimpico. Prima i tre punti di Salerno, poi la battaglia contro l'Atalanta.