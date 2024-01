GAZZETTA, Viola all'Italiano: meno bella, cambiano i dati

FirenzeViola.it

È una “Viola all’Italiano” quella vista ultimamente e al quarto posto in classifica. Così La Gazzetta dello Sport apostrofa la Fiorentina, con il tecnico che non ha rinnegato la sua vocazione offensiva, ma forse si è un po’ stancato di giocare spesso grandi partite e a volte raccogliere poco. Tre partite vinte di fila per 1-0. Una novità assoluta per la Viola, diventata più cattiva, più cinica - si legge -.

L'allenatore è stato bravo a modificare un pochino non il sistema, ma l’atteggiamento, la tattica se vogliamo: ha capito che sarebbe stato meglio andare meno all’arrembaggio, lasciar giocare di più e non avere la fregola di passare in vantaggio presto, perdendo equilibrio. La media di alcuni dati tra le prime 15 partite e le ultime 3 non lasciano dubbi sul cambio di atteggiamento.

Ad esempio, il quotidiano sottolinea che la Fiorentina ha abbassato di un paio di metri il baricentro. Un altro numero significativo è quello dei lanci più o meno lunghi di portiere e difensori verso gli attaccanti, addirittura raddoppiati: da 15,8 di media delle prime 15 gare ai 32,7 delle sfide vinte per 1-0. Cresce così anche l’alternativa di velocizzare l’azione o arrivare subito agli attaccanti senza essere troppo sbilanciati. Infine, la Rosea sottolinea che c’è anche un cambio di filosofia di Italiano che ha abbandonato un certo integralismo ed è diventato più saggio, permettendosi mosse prudenti che prima non contemplava. Come aggiungere un difensore negli ultimi minuti per proteggere il vantaggio.