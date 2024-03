CRONACHE DI NAPOLI, Italiano in pole per gli azzurri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Napoli continua a rimbalzare l'interesse della squadra partenopea per Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina con il contratto in scadenza 2024 in caso di mancato raggiungimento dell'Europa. "Napoli, Italiano in pole come futuro allenatore" è il titolo che si legge sulla prima pagina del quotidiano Cronache di Napoli in merito al prossimo allenatore che sceglierà De Laurentiis alla fine della stagione. Tutti gli indizi portano al tecnico ex Spezia. Sul mercato piacciono Sudakov e Ferguson.