COR. SPORT, La Viola rischia di perdere Ribery

Sul Corriere dello Sport stamani viene dedicato ampio spazio al futuro di Franck Ribery, che finora non ha ricevuto alcuna risposta dai dirigenti della Fiorentina i quali con l'addio di Rino Gattuso hanno spostato le priorità. Se col passare delle ore non arriveranno novità, il francese inizierà a guardarsi attorno, con rischio dunque da parte dei viola di perderlo. Fino a ieri dal club gigliato non sono trapelati segnali in tal senso.