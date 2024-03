RFV, Oggi al Viola Park per Fiorentina-Inter Femminile

FirenzeViola.it

Match importante oggi per la Fiorentina Femminile. Al Viola Park, alle ore 15, le ragazze di De La Fuente ospitano l'Inter, in una partita per la Poule Scudetto in cui proprio le viola possono accorciare la distanza dalla Juventus, seconda in classifica. Radio FirenzeViola seguirà da vicino l'evento con gli inviati sul posto, dove presenzierà anche Rocco Commisso prima della ripartenza per gli Stati Uniti. Le nostre dirette oggi iniziano alle ore 14.

