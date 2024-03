RFV, Lo speciale: Joshua Brillante è esistito davvero

Fonte: A. Di Nardo

Joshua Brillante è esistito davvero

La storia viola è costellata di meteore, luminose stelle in potenza spente poi nel giro di un batter d'occhio. Una di queste è senza dubbio Joshua Brillante. Un nome che tutt'oggi provoca forti scossoni ai tifosi viola: un mix di sentimenti che spaziano tra i sorrisi di un giocatore diventato meme in un periodo pre-meme e nostalgia per un tempo non così lontano in cui sì, sembrava una buona idea sperare su un ventunenne barbuto venuto dalla East coast australiana. Nel giorno del suo trentunesimo compleanno, con uno speciale realizzato da Radio FirenzeViola ripercorriamo la singolare parabola del primo e finora unico australiano della storia della Fiorentina e in particolare i 33 minuti surreali giocati da titolare contro la Roma.

