RFV, Appuntamento a venerdì prossimo a Castiglioncello

FirenzeViola.it

A causa di avverse condizioni meteol'appuntamento col consueto Radio FirenzeViola on Tour è rimandato al prossimo venerdì. Le previsioni per stasera in zona Castagneto Carducci, dove dalle ore 19 sarebbe dovuta partire la nostra diretta dalla Tana del Pirata, ci costringono a rimandare l'evento. Il tour estivo di Radio FirenzeViola ripartirà però venerdì prossimo: l'11 agosto saremo infatti a Castiglioncello con una puntata speciale a partire dalle 19, tanti ospiti approfondimenti e curiosità tutte in salsa viola. Seguici su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it per tutti i dettagli!

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP!