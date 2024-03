OSSERVATORE ACF A RFV, Angeloni-Niccolini, lavoro top

Giovanni Pisano, ex calciatore siciliano e oggi osservatore della Fiorentina proprio nella regione in questione, da Pozzallo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per ricordare Joe Barone: "Ci teniamo in modo particolare, la Sicilia è il paese di Joe per cui dobbiamo fare sempre bella figura. Niccolini e Angeloni, nostri responsabili, stanno facendo un grande lavoro. Se mi trovo alla Fiorentina è grazie a Joe che mi conosceva. Mi ha dato questa opportunità, per me è stato un onore. Si parla di una persona molto legata alla Toscana, alla Fiorentina e a Firenze. Ce l'aveva nel cuore".

Prosegue: "In quasi tutte le regioni ci sono delle responsabili della Fiorentina. Ci muoviamo in funzione della Fiorentina per cercare di trovare i talenti giusti, che possano avere un futuro in viola. C'è una grande organizzazione guidata da Angeloni e Niccolini, c'è un grandissimo lavoro e le società che lo fanno bene sono poche. La Fiorentina ci punta tantissimo, sono fiero di esserne parte. Cerchiamo di arrivare prima degli altri".

C'è qualche talento che in futuro vedremo al Viola Park?

"Sicuramente. Abbiamo già dei colpi pronti. Fermo restando che già alcuni siciliani sono a Firenze, come Maiorana. Monitoriamo tutto, senza lasciare niente al caso".