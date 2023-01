FRATI A RFV, Se ACF vuole l'Europa, serve la punta

Presente oggi negli studi di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, la storica firma de La Nazione Luca Frati ha parlato così delle principali tematiche d'attualità del mondo Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match odierno tra i toscani e i brianzoli: "Se la prospettiva è quella di voler tornare in Europa, avere un centravanti che segni è fondamentale. Tra gennaio e febbraio ci saranno partite molto difficili per i viola e soprattutto in Conference League gara dopo gara le difficoltà aumenteranno".

Sul ritorno in campo oggi: "C'è la stessa incognita che c'è anche in estate: la ripresa dopo questa sosta sarà anomala e sia oggi che contro il Sassuolo la gente di Firenze farà tanta pressione sulla squadra per ottenere punti che saranno vitali nella rincorsa verso le prime posizioni".

Su Amrabat: "Penso che giocherà, visto che l'ha convocato: negli altri campionati, i giocatori tornati dal Mondiale sono già scesi in campo e in alcuni casi hanno pure deciso le rispettive partite".