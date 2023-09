VIOLA PARK, Inizia il conto alla rovescia. La Primavera...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport si concentra sull'apertura del Viola Park, fissata per l'11 ottobre, e sulle tappe da fare sia in vista che dopo essa. L'apertura non è stata fissata in maniera casuale. Il nuovo centro sportivo sarà inaugurato a cavallo della sosta delle Nazionali in modo da avere più visibilità.

Il conto alla rovescia quindi è partito. Ieri è arrivato anche l’ok da parte del Genio civile, che ha concesso la sanatoria rispetto agli interventi fatti in maniera difforme. La tappa finale però è prevista per il 28 settembre quando ci sarà il sopralluogo finale nelle strutture da parte dei Vigili del Fuoco.

La Primavera già sabato prossimo potrebbe debuttare a porte aperte allo stadio Curva Fiesole contro il Milan, in occasione della quarta giornata di campionato.