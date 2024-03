ROMA, Giallorossi arrivati a Firenze in aereo, non in treno

FirenzeViola.it

La Roma è partita alla volta di Firenze in aereo poco prima di pranzo, come mostrano le immagini condivise dallo stesso club giallorosso sui propri account social. La squadra giallorossa ha lasciato la capitale e con un volo è atterrata nel capoluogo toscano dove stasera sarà di scena per il posticipo di Serie A contro la Fiorentina. Secondo quanto riportano fonti vicine al club, la soluzione "aerea" sarebbe stata preferita a quella consueta via treno a causa dei lavori in atto sulla linea ferroviaria che avrebbero quindi creato qualche ritardo nell'arrivo a Firenze.