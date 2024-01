NOSELLI A RFV, Ora servono i gol delle punte. Rocco...

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

Ascolta l'audio

Alessandro Noselli a Radio Firenze Viola

L'ex giocatore del Sassuolo e dei New York Cosmos, Alessandro Noselli, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso del "Social Club": "La Fiorentina va a Sassuolo da favorita, è difficile dire il contrario. Non credo che la graticola di Dionisi sia un problema in vista di sabato ma il Sassuolo ormai non è più abituata a stare nella posizione di classifica in cui si trova adesso. La squadra viola, invece, se è là davanti è perché se lo merita ed è brava ad approfittare dei passi falsi delle altre big italiane.

Gli attaccanti della Fiorentina stanno faticando e per questo adesso come non mai servono le reti delle punte. Nzola non è quel bomber che può farti quindici gol a stagione. A New York ho avuto modo di conoscere Commisso, è un presidente che è sempre stato voglioso di fare le cose in grande ma ovviamente fare le cose in America o in Italia è diversa".