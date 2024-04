NICO, Bella sfida in semifinale. Gol? Sono felice

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno della Fiorentina Nico Gonzalez, autore del gol del vantaggio viola, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole riguardo alla vittoria contro il Viktoria Plzen: "Sono contento. Abbiamo fatto una bella partita.Sono tornato a segnare dopo tanto e mi fa piacere. Sono felice, ma anche e soprattutto per la squadra".

Con loro in 10 è stato più difficile?

"Si ma anche prima erano tutti dietro. Mai però,abbiamo perso la pazienza".

Perché la tua stagione è stata così altalenante?

"Bella domanda. Non so perché nemmeno io lo so. Io provo sempre a fare il mamssimo, me lo chiedo anche io. Stanchrezaz? Io mi sento bene dopo una gara così è normale essere stanchi ma sono contento".

Date il meglio in Europa

"Dobbiamo continuare a giocare come oggi. Dobbiamo stare con i piedi per terra. In semifinale abbiamo una bella sfida".