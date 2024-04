SECOLO XIX, Genoa: rinnovo Gilardino un rebus

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il quotidiano 'Il Secolo XIX' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra il Genoa e Alberto Gilardino per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. E spiega che, anche nella giornata di ieri, c'è stato un nuovo confronto tra la dirigenza rossoblù e l'allenatore per discutere del presente ma anche del progetto che verrà.

Il confronto va avanti. Al momento la società rossoblù non ha ancora avanzato una proposta ufficiale e dal canto suo il tecnico continua a temporeggiare, anche per capire se presto arriveranno offerte diverse (soprattutto dalla Fiorentina). Nei prossimi giorni, il Genoa si ritroverà col suo procuratore Alessandro Moggi per trovare una soluzione.