CALAMAI, Servono un paio di gol per andare ad Atene

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda ogni mattina su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha inquadrato così la partita contro il Bruges: "La cosa bizzarra ma non sorprendente è che nessuno dice di passare il turno facendo 0-0, perché anche il tifoso più cieco ha preso atto che la Fiorentina in difesa ha dei problemi oggettivi. Quindi bisogna affrontare il Bruges tenendo conto che bisogna fare gol: tenendo conto dei numeri, credo che per andare ad Atene la Fiorentina dovrà fare un paio di gol".