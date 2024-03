SPECIALE FV, L'ABBRACCIO DELLA SUA POZZALLO A BARONE

Fonte: Dall'inviato a Pozzallo, Niccolò Santi

È già aperta la camera ardente per l'ultimo saluto in Italia a Joe Barone a Pozzallo, sua città natale in provincia di Ragusa, allestita nel Palazzo Comunale. Già presente ovviamente tutta la famiglia Barone con alcune persone che sono già passate ad omaggiare il dg viola e a confortare i congiunti. Pozzallo ha voluto omaggiare il dirigente con vessilli viola sulla facciata del Comune, all'interno del quale si trova la statua di Giorgio La Pira che gli dà il nome: nativo di Pozzallo come Barone è stato una figura importante a Firenze essendone stato sindaco.

Presenti due corone di fiori, della società cittadini di Pozzallo-Usa e della società di calcio Asd Pozzallo Due, affiliata alla Fiorentina. Sul feretro c'è la maglia viola donata dalla squadra per mano di Biraghi, mercoledì. Ecco le immagini realizzate dal nostro inviato, con anche la chiesa "Madonna del Rosario" dove domani alle 10.30 si svolgerà la messa in memoria di Joe Barone.