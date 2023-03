QUEI GOL MANCANTI PER IL SALTO DI QUALITÀ

Cinque vittorie consecutive, solo una rete subita nelle ultime quattro gare e ben nove gol degli attaccanti nelle ultime sette. La Fiorentina sorride nel mese a cavallo tra la metà di febbraio e quella di marzo, dove ha ritrovato smalto e risultati mai così prosperi in stagione.

Detto (tra le tante note positive) di Cabral e Jovic rinati, stessa cosa non si può dire per Nicolas Gonzalez, almeno sotto il profilo realizzativo. L'argentino era mancato ai viola praticamente per tutta la prima parte della stagione, passata a lungo in infermeria con le speranze di andare al Mondiale, poi sfuggitogli all’ultimo secondo sempre per infortunio.

Smaltite definitivamente le noie fisiche a gennaio, l’ex Stoccarda torna titolare a Roma contro la Lazio, dove realizza con una splendida rete il pareggio viola. Poi, fino alla vittoria con la Cremonese, sempre titolare (tranne, appunto, domenica allo “Zini”) e solamente una rete, peraltro su rigore, contro il Milan. Gonzalez è un fedelissimo di Italiano a livello di minutaggio, non purtroppo sotto l'aspetto realizzativo. Solo quattro centri in questa Serie A, di cui la metà dal dischetto.

È chiaro che in un periodo in cui la Fiorentina marcia a suon di gol delle punte, iniziare a ricavare qualche rete in più dall’acquisto più caro della storia viola aumenterebbe ancora i giri del motore di una squadra che vola adesso sulle ali dell’entusiasmo, verso un finale di stagione che, nella speranza dei tifosi, possa regalare altrettante soddisfazioni come quelle delle ultime settimane.