PRIMAVERA, Oggi al V. Park c'è il Monza: sfida salvezza

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo oggi per disputare la penultima giornata del girone d'andata la Fiorentina Primavera: i baby viola di mister Galloppa, reduci da un roboante 3-0 sul Bologna in trasferta prima della sosta per le feste di Natale, affronteranno al Viola Park il Monza alle ore 14:30, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per le parti basse della classifica. I toscani e i brianzoli sono infatti appaiati a quota 13 punti rispettivamente al 16° e al 17° posto e un successo da parte di Biagetti e compagni consentirebbe alla Fiorentina di allontanarsi in modo quasi definitivo dai bassi fondi della graduatoria (nel format di questa stagione retrocede in Primavera 2 solo l'ultima in classifica, che attualmente sarebbe il Frosinone, 18° con appena 3 punti).

La gara tra Fiorentina e Monza sarà trasmessa dal canale "Solo calcio" di Sportitalia e sarà diretta dal signor Cerbasi della sezione di Arezzo.