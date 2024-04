PRESTITI, Bianco predica nel deserto. Ancora in gol Toci

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Non un grande weekend per i prestiti viola che militano nel campionato cadetto di Serie B. A Reggio Emilia la Reggiana di Bianco ha perso con un sonoro 0-2 contro il Cittadella e non riesce ad agganciare la corsa ai playoff. Per il centrocampista della Fiorentina 70 minuti comunque molto buoni, fatti di giocate ed invenzioni che lo eleggono a MVP dei suoi. È da una sua imbucata per Portanova dopo 10 minuti che nasce la prima occasione ghiotta della partita, con il figlio d’arte che spreca clamorosamente a tu per tu con il portiere. Ed è sempre Bianco, poco dopo, a servire Gondo al limite dell’area che però spreca. Il giocatore viola si rende protagonista anche sul finire della prima frazione con una galoppata di 60 metri e tiro che lambisce il palo. A Terni lo 0-0 ottenuto dai rossoverdi contro il Modena non migliora la classifica della squadra di Mister Breda. Dei tanti viola impegnati nell’erasmus umbro soltanto Lucchesi è sceso in campo da titolare. Per lui una prova sufficiente senza grandi sussulti, sia in positivo che in negativo. Così come Amatucci e Di Stefano, entrati entrambi al 54’. Sugli scudi, invece, Christian Dalle Mura, entrato ad inizio ripresa e provvidenziale sul tiro di Oukhadda a salvare la propria squadra e il risultato finale.

SERIE C

È portata bene ad Eljon Toci l’intervista fatta ai microfoni di Radio FirenzeViola lo scorso mercoledì 3 aprile (CLICCA QUI). Scherzi a parte, l’attaccante albanese dopo essersi sbloccato la contro l’Albinoleffe ed essersi ripetuto contro il Vicenza, raggiunge la terza rete consecutiva in casa del Legnago trovando il gol del definitivo 2-2. Dopo il gol vittoria della scorsa settimana che ha portato il Cesena in Serie B, non riesce a dare continuità di prestazione Edoardo Pierozzi, sostituito dopo un’ora di gioco nel match che i Cavallucci sono riusciti a vincere a domicilio contro la Juventus Next Gen.

ESTERO

A Manchester, probabilmente, Sofyan Amrabat non vede l’ora che la stagione finisca per salutare i Red Devils e tornarsene a Firenze. E verrebbe da dire che il sentimento dei tifosi è certamente reciproco. Anche ieri, nel classico del calcio inglese tra United e Liverpool, terminato 2-2 dopo tantissime emozioni, il marocchino è entrato all’80’ al posto di Garnacho senza riuscire ad incidere e perdendo un pallone al 97’ che non permette ai suoi di concludere l’ultima azione. Risultato? Un sonoro “Vaffa…” urlatogli da Dalot e un Massimo Marianella al commento che, in modo laconico, esclama: “Pensava di fare la differenza allo United, ma non l’ha fatta di certo in positivo. Tornerà alla Fiorentina…non è un giocatore per certe partite”.

Continua il momento negativo anche per l’Hajduk Spalato, che non vince dal 9 marzo scorso e ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro di campionato (a cui va sommata la sconfitta contro la Dinamo Zagabria in coppia). La sconfitta subita per 1-0 sul campo della capolista Rijeka allontana definitivamente il sogno scudetto e l’ingresso di Brekalo al 68’ è stato inutile ai fini del risultato. Va un po’ meglio, invece, a Louis Munteanu, al terzo gol in questi playoff Championship, con il suo Farul Constanta che non riescono ad andare oltre l’1-1 e vede il terzo posto utile per una qualificazione europea allontanarsi di cinque punti. Mister Hagi può comunque godersi il grande momento di forma dell’attaccante della Fiorentina, capocannoniere di questa Poule Scudetto. Tra i vari giocatori in prestito, tuttavia, è Sabiri quello che si prende gli onori e gli applausi del weekend. Il marocchino è il protagonista assoluto del 3-0 che il suo Al-Fayha ha inflitto all’Al-Akhdood fornendo i due assist a Sakala che hanno aperto il match, e chiudendo la pratica con la rete del 3-0.