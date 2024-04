TOCI A RFV: "AQUILANI PRONTO PER FIRENZE. VI RACCONTO UN ANEDDOTO SU BARONE"

FirenzeViola.it

Eljon Toci a Radio FirenzeViola

L'attuale attaccante della Pro Sesto in prestito dalla Fiorentina Eljon Toci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando da un commento sulla nuova avventura a Sesto San Giovanni: "E' il mio primo anno tra i grandi. Ho avuto un po' di di difficoltà iniziale ma pian piano, con un po' di cambiamenti, sta andando meglio. Contro l'Albinoleffe ho segnato il mio primo gol e poi mi sono ripetuto contro il Vicenza. Devo continuare così".

Sul calcio dei "grandi": "E' un calcio diverso, più difficile, fatto di pressioni e motivazioni. Ci sono difficoltà che però bisogna superare. Io provo a superare quelle che mi si presentano davanti".

Sulla finale di Coppa Italia Primavera di domani: "Ogni finale è una partita a sè. Quest'anno ho seguito molto i ragazzi, sono una squadra giovane e perciò mancherà un po' di esperienza che gli avversari hanno. In queste partite l'ansia può incidere per cui dico loro di godersela e di essere coraggiosi. Il Torino in campionato ha un bel vantaggio sui viola ma nelle finali certi valori tecnici si annullano. Dipende molto da come affronta la partita mentalmente".

Su un possibile nuovo crack: "Mi hanno sempre sorpreso le qualità di Harder (centrocampista n.d.r.), ha tante potenzialità. Aggiungo anche Caprini e Rubino".

Sugli ex compagni in prestito: "Io mi sento spesso con tutti. Ognuno di loro ha affrontato delle difficoltà, ma sono tutti ragazzi bravi con la testa sulle spalle. Non mi sorprende che stiano facendo tutti bene".

Su Aquilani: "Mi auguro di vederlo più in alto possibile, ma le decisioni spettano a lui. Secondo me ha già tutte le carte in regola per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina"

Un ricordo su Joe Barone: "In ritiro una volta mi disse: "Il tuo problema è che credo più io in te che tu in te stesso". Questo per farvi capire quanto credeva in noi. Avevamo un grandissimo rapporto. Mi dispiace molto per quello che è successo".