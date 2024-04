ITALIANO, La punta non segna? Forse c'è una macumba

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Viktoria Plzen ha risposto così sull'attacco alla domanda sulle critiche secondo cui il suo gioco non migliora le punte. Queste le sue parole: "Se in questi mesi le nostre prime punte non hanno fatto gol con continuità, la responsabilità maggiore è dell'allenatore e di quello che cerca di proporre. Di quello che forse non trova in termini di soluzioni. Però le partite le prepari soprattutto per far arrivare più rifornimenti possibili agli attaccanti, compresi gli esterni. Qualche numero buono c'è, vedi Gonzalez e Bonaventura.

Sul numero nove, è vero, stiamo soffrendo: cercheremo soluzioni diverse. In precedenza invece mi riusciva spesso di veder gioire i miei nove, magari c'è qualche maledizione o macumba e dobbiamo cercare di toglierla. Se continuiamo però a stazionare davanti, con certe percentuali, qualcosina in più può arrivare. Stamani abbiamo lavorato con il gruppo offensivo: sappiamo anche noi che tutti dobbiamo fare qualcosa in più".