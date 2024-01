FIORENTINA, Il programma odierno in casa gigliata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Viola attualmente in ritiro in hotel a Reggio Emilia e pronti a disputare la sfida di questa sera al Mapei Stadium, in programma alle 20:45 contro il Sassuolo. Stamani la Fiorentina, ultimata la colazione, effettuerà come di consueto un risveglio muscolare in albergo. Dopo pranzo prevista la riunione tecnica nel corso della quale Italiano comunicherà alla squadra la formazione di partenza per stasera. Domani Fiorentina già di nuovo in campo per preparare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna del 9 gennaio al Franchi (ore 21).