FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina si prepara alla partita di domani contro la Salernitana con il secondo allenamento dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen, la prima vera seduta dopo lo scarico di ieri con l'Under 18. La squadra di Italiano si ritroverà al Viola Park alle ore 11 per valutare le condizioni degli acciaccati e chi starà meglio in vista della trasferta in Campania. Alle 16.15 scende in campo, sempre al Viola Park, la Fiorentina femminile per una partita che può regalare alla Roma lo Scudetto di categoria.