FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Giornata di stacco in casa Fiorentina. È stata una settimana lunga e intensissima, purtroppo caratterizzata dal dramma Joe Barone, che proprio sette giorni fa iniziava la sua tragica battaglia contro la morte, arrivata disgraziatamente nella giornata di martedì. Dopo alcuni giorni di allenamenti con i giocatori rimasti a Firenze poiché non impegnati con le nazionali, oggi la squadra viola beneficerà di un giorno libero per ricaricare le batterie.